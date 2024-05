Tchad : la Diaspora Nord-Américaine félicite Mahamat Idriss Deby pour son élection

À Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, Président élu



Objet : Félicitations de la part de la Diaspora Nord-Américaine Monsieur Mahamat Idriss Deby Itno, Président élu,



Au nom de tous mes compatriotes de la Diaspora tchadienne en Amérique du Nord, en ma qualité de Chef de Mission pour la Coalition pour un Tchad Uni, je tiens à vous exprimer toutes nos félicitations les plus sincères et les chaleureuses, pour votre brillante élection à la présidence de la République du Tchad. Votre victoire est le puissant témoignage de la reconnaissance du peuple tchadien et de la confiance placée en vous pour conduire aux destinées de notre pays.



Votre leadership, caractérisé par une détermination ardente envers la paix, le développement et la démocratie, a suscité une vague d'espoir qui nous a tous mobilisés pour vous soutenir. Votre détermination à renforcer les institutions de notre pays et à favoriser un développement inclusif qui profite à tous les Tchadiens, sans distinction, nous a profondément inspirés.



Au cours de cette période électorale, j'ai eu le privilège de superviser l'ensemble de nos actions de mobilisation et de communication concernant votre projet pour le Tchad. Le succès de ces efforts s'est traduit par le renforcement de l'attachement de mes concitoyens à la mère patrie, au point que la volonté de retour au pays s'est manifestée avec l'ambition de s'impliquer dans la vie publique. Je suis heureux que cet élan réponde à votre appel à la diaspora pour qu'elle retourne pour contribuer au développement du pays et à l'unité de tous ses fils.



En vous renouvelant nos chaleureuses félicitations, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre plus haute considération, et de nos vœux les meilleurs pour un mandat couronné de succès.



Bello Mansour Abbas

Chef de Mission

Coalition pour un Tchad Uni Diaspora Tchadienne en Amérique du Nord