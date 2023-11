Tchad : la Direction générale des impôts lance le paiement en ligne des impôts avec la banque UBA

La plateforme E-Tax, opérationnelle depuis 2022, intègre plusieurs modules, dont certains sont encore en développement. Elle offre aux contribuables la possibilité d'utiliser des téléprocédures pour la déclaration et le paiement des impôts à distance. Actuellement, le paiement peut être effectué via le compte UBA, avec des plans d'extension à d'autres institutions bancaires.



Mbaïrari Bari Henri a souligné les avantages de cette plateforme, notamment la facilité et la sécurité des transactions, l'autonomisation des contribuables dans la déclaration et le règlement des impôts, ainsi qu'une meilleure traçabilité des déclarations.



Noubasra Natolban a quant à lui souligné l'importance de la digitalisation des paiements pour les entreprises et l'État, en termes de productivité, rentabilité et transparence.



Pour une intégration plus large, le Directeur de la DGI a exhorté les autres banques à suivre l'exemple de l'UBA et à réaliser une interconnexion globale avec toutes les banques d'ici la fin de l'année, visant à renforcer l'efficacité du système fiscal tchadien.