TCHAD Tchad : la Dynamique Associative MSF-WaCA contre les violences faites aux femmes et aux filles

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 27 Novembre 2024





Dans le cadre des activités de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, la Dynamique associative des Médecins Sans Frontières (MSF-WaCA) a organisé ce 27 novembre 2024, une séance de sensibilisation à l'égard des femmes sur les violences faites aux femmes et aux filles sous le thème, « Riposter et se construire après les violences ».



C’était au centre de santé évangélique Bethesda, situé au quartier Boutalbagar 1 dans la commune du 7ème arrondissement de N’Djamena.



Cette initiative vise à sensibiliser et à mobiliser la société civile, le gouvernement et les partenaires, pour prévenir et éliminer les violences basées sur le genre (VGB). Pour mieux faire passer le message, une présentation théâtrale sur les violences faites aux femmes et aux filles a été exécutée par une équipe théâtrale pour sensibiliser davantage les femmes sur les VGB.



Dans son mot introductif, l'aumônier du centre de santé, Barka Justin a, au nom du responsable du centre de santé, exprimé sa gratitude à l'équipe de la dynamique associative MSF-WaCA pour cet acte salutaire. II explique ensuite que le lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles vient à point nommé, car les cas de violences basées sur le genre sont devenus fréquents dans nos villes, quartiers et dans nos villages.



Prenant la parole, la responsable de la Dynamique Associative MSF-WaCA, Nadine Tomasta indique que ces 16 jours d'activisme interviennent dans un contexte international, pour intensifier la sensibilisation, intensifier le plaidoyer et les actions en faveur des droits des femmes. MSF est une association constituée de personnels et également des non-personnels.



Ainsi, l'associative MSF voudrait se joindre au Mouvement international féministe, pour commémorer aussi la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Nadine Tomasta indique également que la commémoration des 16 jours d'activisme sera l'opportunité pour l'association d'intensifier une campagnes d’activités allant dans le cadre de la promotion du droit de la fille.



Il faut rappeler que chaque année, à travers le monde, des milliers de femmes, de filles, perdent la vie suite à un feminicide, soit par bastonnade. Elle explique également le but de leur activité qui est de sensibiliser aussi les mamans qui sont présentes, que l'éducation de leurs enfants repose sur leurs épaules.





Dans la même rubrique : < > Tchad : nominations de présidents des Conseils d’administration Tchad : nominations au ministère de la Sécurité publique Tchad : au Moyen-Chari, l’ONG Sahel SNT forme sur la nutrition au Sahel Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)