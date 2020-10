Tchad : la FAO commémore la Journée mondiale de l'alimentation et ses 75 ans

Le Tchad a célébré vendredi la Journée mondiale de l'alimentation 2020 et le 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au cours d'une rencontre au Novotel de N'Djamena.



La FAO est née il y a 75 ans, dans un monde ravagé par la deuxième guerre mondiale. Des millions de personnes ont perdu leur vie dans ce conflit et d'autres de la faim. L'agriculture s'est effondrée, et il fallait remettre sur pied et combler les besoins les plus élémentaires de l'humanité. Des nations se sont alors rassemblées pour créer la FAO, explique le directeur général de l'organisme, Qu Dongyu, dans une allocution.



Selon lui, "l'année 2020 est extrêmement particulière, à la fois pour l'organisation et en ce qui concerne la lutte mondiale contre la faim et la malnutrition".



La FAO a exploité tout ce qu'elle avait à sa disposition comme expertises, recherches, statistiques, diplomatie afin d'aider le monde à produire plus pour nourrir davantage de personnes, indique Qu Dongyu.



Au cours des 25 premières années d'existence de la FAO, la production agricole a augmenté de 70%. Cependant, nourrir l'humanité ne se résumait pas à cultiver davantage d'hectares, ni à disposer d'un plus grand nombre de tracteurs. "Au cours des 75 années d'existence de la FAO, ils ont cultivé, nourri et pérennisé les fruits du sol, les moyens d'existence de la population et l'héritage de la planète", souligne Qu Dongyu.



Il estime que c'est le moment de regarder vers l'avenir car le monde attend de joindre le geste à la parole. Ainsi, la FAO entend être une cellule de réflexion et à la fois une cellule d'action.



À l'occasion de cette Journée mondiale de l'alimentation, le directeur général exhorte ses collègues à redoubler d'efforts pour pouvoir un jour regarder en arrière et dire : "mission accomplie".