Tchad : la FGC inaugure un centre d'apprentissage en techniques artisanales à Abéché

La Fondation Grand Cœur a organisé lundi matin une double cérémonie, celle de l'inauguration d'un Centre d'Apprentissage en Techniques Artisanales (CATA) et celle du lancement de la formation de formateurs dudit centre.



Selon la cheffe de mission de la FGC, Chamsal-Houda Abakar Kadadé, l'ouverture de ce centre présente des atouts majeurs et permet aux artisans de la province de se perfectionner et être compétitifs dans leurs domaines respectifs.



Le CATA est réfectionné et équipé par la FGC au profit de la Coopérative des Artisans d'Abéché. Chamsal-Houda Abakar Kadadé rappelle que la plus grande partie de la population d'Abeché vit d'une manière ou d'une autre des sous-produits de cette activité.



La maroquinerie présente dans la province du Ouaddaï des atouts majeurs pour absorber de nombreux jeunes dans la vie active. La chefffe de mission de la FGC note que la plupart des maroquiniers, membres de cette Coopérative sont tous été formés sur le tas et n'ont bénéficié d'aucune autre action de perfectionnement leur permettant de s'adapter aux réalités technologiques de l'heure.



Chamsal-Houda Abakar Kadadé soulève également un autre problème dans le domaine de la maroquinerie qui est le manque de techniques modernes de fabrication et de finition des articles par les professionnels. Elle explique que cette situation s'explique par la non compétitivité des articles produits par rapports à ceux d'autres pays. La durée de cette formation est d'un mois.