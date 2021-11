Tchad : la FGC lance la 4ème édition de « Maintien et suivi des filles à l’école »

Présentant le programme de la Fondation Grand Cœur, la secrétaire générale, Mme Sahoulba Kongtchomé souligne que le projet Maintien et suivi des filles à l’école est l’une des activités du programme « Soutenons l’Ecole Tchadienne », de la Fondation Grand Cœur. Il a été initié au début de l’année scolaire 2018-2019.



Ce projet consiste à offrir des bourses scolaires aux meilleures filles des classes de 3ème des lycées d’excellence de la ville de N’Djamena et des provinces. Pour l’année 2018-2019, 100 filles ont été retenues des lycées, et des établissements, Collège Évangélique, Sacré Cœur, Cheikh Hamdan et Ibnou Madjir. En 2019-2020, 78 filles sur 100 ont vu leurs bourses scolaires reconduites. 240 autres meilleures filles ont rejoint le groupe, dont le Centre koweïtien et 7 provinces à savoir : Batha, Guera, Kanem, Logone Occidental, Mayo Kebbi Ouest, Ouaddai et le Salamat. Elle ajoute que cette 4ème édition prend en compte 322 bénéficiaires, dont 36 boursières sur appui de la République Populaire de Chine au Tchad.



Enfin, elle encourage les filles et les exhortent à garder ce rythme et à ne pas fléchir devant les situations. Mme Sahoulba Kongtchomé a remercié les partenaires de l’éducation et l’ambassade de Chine au Tchad, pour l’octroi de la bourse dénommée « Bourse de l’ambassadeur », au profit des filles tchadiennes. En remettant les cadeaux aux meilleures filles des établissements sélectionnés, dans le cadre du lancement des activités du Programme de Maintien et suivi des filles à l’école, le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique se réjouit du travail abattu par les filles. Il ajoute qu’à l’époque, les filles ne choisissaient que la série A4, au détriment des séries scientifiques. « Je suis surpris aujourd’hui d’apprendre que les filles ont obtenu une moyenne de 15, voire 18 en série scientifique comme littéraire, c’est impressionnant », déclare le ministre de l’Education.



Kosmadji Merci a rassuré qu’il instruira les techniciens de son ministère pour accompagner la Fondation Grand Cœur, dans ces initiatives louables au profit de l’école tchadienne. « L’éducation des filles est le jalon prémonitoire des changements durables. Les filles d’aujourd’hui sont les femmes de demain, c’est pourquoi il est essentiel qu’elles soient éduquées, qu’elles apprennent à lire, écrire et analyser pour faire respecter leurs droits. C’est avec l’éducation qu’elles trouveront leurs places dans la société », conclut le ministre.



Des ordinateurs ont été remis aux meilleures filles qui ont obtenu des fortes moyennes dans toutes les séries au baccalauréat, session d’août 2021. Ces filles sont issues des établissements suivants : Lycée Cheikh Hamdan Ben Radhid, Lycée Centre Koweitien, Lycée du Sacré Cœur, Complexe Scolaire Ibnou Mahadjir