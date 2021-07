Tchad : la FGC lance une caravane médicale contre la cataracte à Moundou

La Fondation Grand Cœur a lancé ce 28 juillet à Moundou, la campagne ophtalmologique. C’est une initiative visant à favoriser l’accès aux soins pour tous. Cette campagne ophtalmologique a pour objectif d’opérer 500 malades de la cataracte en une semaine.



La cérémonie de lancement officiel s’est déroulée mercredi au sein de l’hôpital provincial de Moundou. Elle a été présidée par le secrétaire général de la province du Logone Occidental en présence des autorités administratives civiles et militaires, des responsables de l’hôpital et des patients.



Le médecin chef de district de Moundou, Dr. Djimadoum Dionadji, a fait savoir que l’accès aux services de base d’une part et aux soins spécialisés en ophtalmologie d’autres part est un droit pour tous. Or, certaines populations rurales et péri-urbaines nécessiteuses sont privées de ces soins faute de spécialistes et plateaux techniques appropriés.



Il s’est réjoui de cette initiative de la Fondation Grand Cœur et de son choix porté sur l’hôpital provincial de Moundou pour abriter cette caravane.