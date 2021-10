Tchad : la FGC lance une caravane pluridisciplinaire de santé à N’Djamena

La caravane sanitaire prévoit des opérations chirurgicales en faveur des personnes vulnérables, en plus de consultations.



"Depuis sa création, la FGC s'est donnée pour mission d'appuyer les personnes vulnérables et d'appuyer le secteur de la santé. C'est dans cette optique qu'elle organise des opérations chirurgicales pour améliorer la santé de la population", a indiqué Habiba Sahoubla.



Le recteur de Médical and Relief, cheik Mahamat Al Abid, a félicité ses équipes et celles de la FGC pour les multiples missions dans le domaine de la santé.



Le directeur général du ministère de la Santé publique chargé de la vaccination et de la nutrition, Brahim Hamid, a affirmé que la couverture sanitaire est en train de s'améliorer grâce à l'appui de la FGC.



1000 personnes seront opérées au sein de l'hôpital dans le cadre de la campagne qui se déroule jusqu'au 10 octobre 2021.