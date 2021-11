Tchad : la FGC remet des bourses scolaires aux meilleures filles du Mayo Kebbi Ouest

21 élèves filles ont bénéficié d’un appui de la Fondation Grand Cœur (FGC), au titre de l'année scolaire 2021. C'est dans le cadre du programme qui consiste à maintenir et de suivre les filles à l'école, que ces dernières sont encouragées par la Fondation Grand Cœur.



Pour cette quatrième édition, chaque bénéficiaire a reçu une somme de 75 000 FCFA, pour une dotation totale de 1 575 000 de bourses offertes par la FGC. La scolarisation des filles est l'une des priorités de la FGC, et au Mayo Kebbi Ouest, l'effectif des filles diminue à chaque cycle.



Pourtant, la fille, femme de demain, exécute généralement des tâches plus lourdes que celles confiées aux garçons. La réussite de chaque fille à l'école dépend du travail. Chaque fille doit donc se faire confiance en orientant son centre d'intérêt vers les études, et ceci grâce à l'accompagnement des parents, à travers leurs différents soutiens.