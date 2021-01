Tchad : la FGC remet un millier de tables-bancs au Mayo Kebbi Ouest

Le point focal rappel que dans son projet - Soutenons l'école tchadienne- la Fondation Grand Cœur reste aux côtés des démunis en général et en particulier les élèves dont ceux du Mayo Kebbi Ouest pour l'amélioration des conditions d'apprentissage. En 2019, 1000 tables-bancs ont été remis tandis qu’en 2020, 1250 kits scolaires ont été distribués aux apprenants, indique Tao Justin.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, qui a réceptionné ces tables-bancs rassure que cela va améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Pour lui, la Fondation Grand Cœur a pu démontrer et prouver son degré de compassion pour les démunis et les femmes en situation de nécessité. Les 1000 tables-bancs seront répartis dans les différents établissements scolaires de la province du Mayo Kebbi Ouest dans les prochains jours.