Tchad : la FGC revendique 600 actions et 2 millions de bénéficiaires en 2019

« Rien qu’en 2019, 600 actions sociales ont été exécutées sur toute l’étendue du territoire national. La Fondation Grand Cœur (FGC) a impacté la vie de deux millions de personnes dont la moitié est constituée des jeunes », a annoncé en début de semaine la Présidente de la Fondation Grand Cœur et Première Dame du Tchad, Hinda Déby, lors d'une rencontre à Riyad avec la diaspora tchadienne. Ce qui représente environ 14% de la population.



Selon la Première Dame, les actions de la FGC ont touché les 23 provinces du Tchad.



Hinda Déby se trouve depuis le 17 février à Riyad en Arabie Saoudite, sur invitation de la Fondation Roi Salmane pour l'aide humanitaire et le secours.



Ce déplacement vise à s'imprégner des actions de la Fondation Roi Salmane et envisager des partenariats.



La somme de 50.000 $ (30 millions FCFA) a été offerte par la femme d'un prince saoudien à la FGC, tandis que plusieurs autres donateurs ont fait des promesses de don pour soutenir les activités de la Fondation.



L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie saoudite, Zakaria Fadoul Kittir Junior a demandé à ses compatriotes d’être des ambassadeurs de la FGC auprès des organisations saoudiennes de bienfaisances.



Le 11 janvier 2020, la Fondation a célébré ses trois ans.