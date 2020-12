Tchad : la FIFA félicite Mahmoud Moukhtar pour sa réélection à la FTFA

Le président de la Fédération tchadienne de football association (FIFA), Gianni Infantino, a adressé mardi un courrier de félicitations suite à la réélection de Mahmoud Moukhtar à la tête de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) et la reconduction du comité exécutif.



Le président de la FIFA adresse également ses remerciements pour les efforts et l'accompagnement de la Fédération tchadienne pour le développement du football et la promotion de ses valeurs au Tchad et dans la région.



Mahmoud Moukhtar a été réélu le 12 décembre 2020 suite à une assemblée générale. Celle-ci n’est pas reconnue par le ministère des Sports qui a retiré la délégation de pouvoirs de la Fédération pour une période de trois mois. Le département ministériel évoque des irrégularités et souhaite organiser une assemblée dans la transparence.