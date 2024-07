Tchad : la FMM rétablit l'ordre et la paix à Baga avec l'opération Lake Sanity 2

Dans le cadre de sa mission, la Force Multinationale Mixte (FMM) a lancé il y a quelques mois, l'opération Lake Sanity 2, qui arrive bientôt à sa fin. Hier, mardi 16 juillet 2024, une visite a été effectuée à Baga, dans le secteur 3 au Nigeria, pour faire le bilan de cette opération, après la libération de la localité des mains de Boko Haram.



A cette occasion, les médias ont rencontré les différents responsables communautaires et administratifs de la ville de Baga, qui ont exprimé leur satisfaction, quant à l'intervention de la FMM pour le retour à la normalité.



La population a retrouvé ses activités quotidiennes, avec une amélioration notable de la paix et des moyens de subsistance communautaires. Ainsi, la vie commence à reprendre son cours normal, avec des impacts positifs, des progrès et des avantages significatifs apportés par l’Opération Lake Sanity 2.



Cette opération a favorisé une plus grande prise de conscience et le soutien de la Force Multinationale Mixte dans le défrichage pour les agriculteurs. Il est important de rappeler qu'en 2014, Baga est devenu le quartier général de la Force Multinationale Mixte.



Malgré l'avancée des djihadistes au nord de l'État de Borno, le Nigeria a refusé de transférer son quartier général hors de la ville. Aujourd'hui, les troupes nigérianes sont toujours présentes à Baga, dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que du soutien à la population.