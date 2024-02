Tchad. : la FOC demande au gouvernement d'annuler l'augmentation de prix du carburant

La Fédération de l'Opposition Crédible (FOC) dit avoir constaté avec regret que le gouvernement mène une politique d'exacerbation des conditions sociales des manages tchadiens déjà fragilisés par les trente années de sous-développement.



"La privation des libertés fondamentales, l'imposition d'une constitution taillée sur mesure, la mise en place des institutions électorales unipolaires et dédiés au régime, et l'aggravation de cherté de vie par des mesures insensées et injustifiées constituent que la junte croit à la lâcheté des tchadiens", affirme la FOC.



Ensuite, la FOC demande au gouvernement d'annuler sans délai l'arrêté interministériel du 14 février 2024 relatif à l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, elle invite par cette occasion la population tchadienne à se mobiliser pour barrer la route à toutes ses dérives insupportables et appelle celle-ci à refuser ces forfaitures.



Le communiqué de presse porte la signature du Coordinateur M. Yaya Dillo Djerou Betchi.