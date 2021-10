Tchad : la FTFA et la fédération d’athlétisme retrouvent leurs délégations de pouvoirs

La Directrice des Sports de Haut Niveau, Mme Assel Nemadji Solange a animé un point de presse ce midi pour annoncer la signature de deux arrêtés portant remise des Délégations de pouvoirs à la Fédération Tchadienne de Football Association et à la Fédération Tchadienne d’athlétisme.



En effet, le Ministère en charge des Sports a pris la décision de remettre la Délégation de pouvoirs à la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), tenant compte de l’implication de toutes les parties prenantes pour une vision commune au profit de l'intérêt général. Cette vision sera traduite par une nouvelle collaboration inédite entre le Ministère et la FIFA, qui définiront les bases d'un nouveau départ.



Pour rappel, le retrait de la délégation de pouvoirs à la FTFA est dû au non-respect des textes de base et les procédures pouvant aboutir à l'Assemblée Générale Élective de ladite Fédération. Le Ministère en charge des Sports se conforme ainsi, à travers cette rétraction, à la lettre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), qui a pris des engagements pour envoyer une mission d'audit en accord avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et de mettre en place un projet de relance du Football au Tchad.



Pour des raisons d'équité, le Ministère en charge des Sports remet également la Délégation de pouvoirs à la Fédération Tchadienne d'Athlétisme (FTA). Il est à noter que le retrait de la Délégation de pouvoirs à la Fédération Tchadienne de Football et à la Fédération Tchadienne d'Athlétisme a été motivé par les mêmes dispositions de la Loi N°026/PR/2007 du 18 Décembre 2007 portant Charte Nationale du Sport et du Décret N°1591/PR/MJSPE/2018 du 14 Septembre 2018.



« Le Ministère en charge des Sports vient de signer deux Arrêtés mettant chacun un Comité d'Organisation de la Coupe de la paix U23 de Football d'une part, et d'autre part le Meeting d'Athlétisme inter – province », annonce la Directrice des Sports de Haut Niveau. La vision du Département en charge des Sports a été toujours de promouvoir le sport et impliquer l'ensemble de la Jeunesse Tchadienne dans le processus de développement, a-t-elle ajouté.



« C'est pourquoi une attention particulière sera portée sur l'accessibilité à la pratique des disciplines sportives dans tout le territoire national, car nous sommes convaincus que la pratique de Sport à la base est aujourd'hui la condition sine qua none d'obtenir les Sportifs de Haut Niveau et d'Elite de qualité » souligne Mme Assel Nemadji Solange.