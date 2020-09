Tchad : la FTFA lance un appel à candidatures pour l'élection du comité exécutif

Le président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Moctar Mahamoud Hamid, a lancé un appel à candidature pour l'élection des membres du comité exécutif de la FTFA à l'assemblée générale élective du 12 décembre 2020. L'élection se fera sur la base d'un scrutin de liste.



L'appel à candidatures est lancé pour les deux sexes remplissant les conditions décrites dans les articles 36, 37 des statuts d'application et l'article 11 du Code électoral (chaque liste doit comporte vingt membres (un président, 3 vices-présidents et 16 membres).



Les dossiers de candidatures doivent parvenir au secrétariat général de la FTFA au plus tard le 28 octobre 2020.