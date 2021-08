Tchad : la Fédération des femmes pour la paix forme 120 jeunes leaders de demain

La problématique du leadership demeure importante dans le monde contemporain. Le leadership est devenu l'un des défis majeurs pour les dirigeants de la planète.



Au Tchad, cette problématique s'inscrit dans le document de stratégie d'éducation et de formation en liaison avec l'emploi. En dépit de tout cela, la formation des jeunes leaders reste encore un problème à solutionner.



"Le pays court ainsi le risque de se noyer dans le marasme économique et partant le sous-développement infernal. C'est dans le souci majeur de faire la promotion d'une nouvelle génération de leaders, impliquant l'émergence des nouvelles élites, que la fédération des femmes pour la paix mondiale section Tchad a décidé de mettre sur pied une formation des jeunes leaders de demain", selon la présidente de la fédération Digmi Badjoua.



Elle a indiqué que les nouvelles élites doivent rassembler différentes compétences telles que l'équité, la probité et la droiture, l'attachement aux devoirs de la justice et de la morale, de la bonne gouvernance et de la justice sociale.



La remise des certificats et la photo de famille ont mis fin à cette formation de trois jours.