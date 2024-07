Tchad : la Fondation ACRA restitue la campagne sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans le Ouaddaï

Ce mardi, 16 juillet 2024, la Fondation ACRA a organisé dans les locaux de la Maison de la culture Alhadj Ahmat Pekos d'Abéché, une cérémonie de restitution des activités de la campagne nationale sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, placée sous le thème « la diversité culturelle et le vivre ensemble », avec pour slogan, « ensemble pour la paix au Tchad ».



C'est le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, qui a présidé la cérémonie. Cette campagne a commencé le 12 décembre 2023, au niveau national et aussi dans les provinces notamment, le Lac, le Mao, le Borkou, le Moyen Chari et le Ouaddaï.



Elle a pour but de contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Tchad en général, et dans le Ouaddaï en particulier, en valorisant la diversité culturelle et le vivre ensemble. Le directeur de la Maison de la culture Alhadj Ahmat Pekos, Mahamat Mahmout a remercié la Fondation ACRA, initiatrice du projet qui œuvre au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.



Le coordonnateur de la Fondation ACRA dans le Ouaddaï, Philémon About, a indiqué que la première phase de la campagne a été réalisée par sept organisations de la société civile de la place, à savoir : le Cradel, l'Abefe, Planete-Urgence et Aephma. Quant à la seconde phase, elle a été réalisée par les artistes locaux, à travers les chants et les danses. Il a ensuite tenu à exprimer sa reconnaissance envers les OSC et les artistes, pour leur engagement ferme dans la réussite de cette campagne.



Le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a salué l'initiative de la Fondation ACRA d'avoir organisé cette campagne sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, à travers l'organisation de la société civile et les artistes locaux, afin de toucher un grand nombre des populations, sur la question qui mine la paix et la cohésion sociale, vœu des plus hautes autorités du pays.



Il l'a encouragé à intensifier cette campagne dans les tous départements et les autres localités reculées, pour mieux véhiculer le message du vivre ensemble entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï.