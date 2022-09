Tchad : la Fondation Helping Hands vole au secours des sinistrés de N’goura

Le don est composé de vivres et non vivres : sacs de riz, bidons d’huile, nattes et moustiquaires.



La secrétaire générale adjointe, Zenaba Edith, représentante de la présidente de Tchad Helping Hands, exprime la solidarité de la Fondation avec les victimes des inondations de la localité. Les inondations dans cette localité ont fait des dizaines de morts et plusieurs dégâts matériels.



De son côté, le préfet de N’goura, Essou Barkai Moro, salue le geste et adresse sa reconnaissance et celle de sa population à la présidente ainsi que tous les membres de la Fondation. Il implore la bénédiction divine sur les donateurs et en appelle à d’autres bonnes volontés.