Tchad : la Fondation Lumière des Enfants lance un appel en faveur d'une société juste et fraternelle

La présidente de la Fondation Lumière des Enfants, Souraya Mahamat Djaranabi, a souligné l'importance de cette journée en rappelant la nécessité de soutenir tous les enfants et de se mobiliser pour défendre leurs droits et leur dignité. La situation des enfants en Afrique reste préoccupante, et les dirigeants sont appelés à prendre des mesures concrètes pour garantir l'accès à l'éducation, aux soins et à un niveau de vie décent pour tous les enfants africains, ainsi qu'à les impliquer dans les décisions qui les concernent.



La Fondation Lumière des Enfants s'engage activement pour que les droits des enfants africains et du monde entier soient respectés. Elle apporte des solutions concrètes aux situations qui entravent le développement des enfants. La fondation lance un appel au gouvernement tchadien et aux parents, les exhortant à accorder une attention particulière à la situation des enfants, en s'engageant pour l'élimination des pratiques préjudiciables qui les affectent.



Il est essentiel de reconnaître que, qu'ils vivent dans la rue ou avec leurs parents, qu'ils proviennent de familles riches ou démunies, qu'ils soient instruits ou analphabètes, les enfants restent des enfants. Par conséquent, disons "NON" à la violence à leur égard et "NON" aux enfants des rues. Les droits des enfants dans l'environnement numérique doivent également être pris en compte, ce qui nous amène à rappeler aux parents leur devoir de surveillance pour protéger leurs enfants des dangers liés au monde numérique, insiste Souraya Mahamat Djaranabi.



La cérémonie s'est clôturée par la remise de quelques cadeaux aux enfants qui ont participé à cet événement.



La Journée mondiale des droits de l'enfant africain est célébrée chaque année en commémoration du 16 juin 1976, lorsque des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Le régime de l'apartheid en place à l'époque a répondu par la violence, entraînant la mort et les blessures de centaines d'enfants.