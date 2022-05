Tchad : la Fondation turque Maarif consolide son partenariat éducatif

Selon l'ambassade de Turquie au Tchad, Kemal Kayghisiz, les deux pays renforcent au jour le jour leurs relations diplomatiques qui sont déjà excellentes. Et ce, au profit des deux peuples amis et frères.



« Les écoles Maarif continueront d'offrir une éducation de qualité en vue de promouvoir l'excellence avec des enseignants très compétents et qualifiés en la matière », a dit l’ambassadeur.