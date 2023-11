Tchad : la Fondation turque Maarif équipe un jardin d'enfants à N'Djamena

Dans un élan de solidarité et de coopération éducative, la Fondation Maarif de Turquie a équipé une salle de classe du centre social N°10 de Diguel-Riyad, situé dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Lors de la cérémonie d'équipement, Yusuf Emre Koç, chef de mission adjoint de l'ambassade de Turquie au Tchad, a exprimé sa gratitude envers la Fondation Maarif pour son engagement à soutenir l'éducation tchadienne. Il a souligné l'importance d'une utilisation judicieuse du matériel offert pour assurer un avenir prometteur aux enfants du Tchad.



Cengiz Atay, représentant de la Fondation Maarif au Tchad, a mis en avant l'excellence pédagogique de la fondation, qui s'appuie sur des standards éducatifs internationaux et intègre les nouvelles technologies dans son enseignement. Avec sa présence dans 52 pays et une population étudiante de 50 000 élèves, la Fondation Maarif bâtit des relations solides avec plus d'une centaine de nations.



Fatime Ali Outman, représentante du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a remercié la Fondation pour son soutien précieux qui vient renforcer la politique gouvernementale d'éducation et d'encadrement de la jeunesse. Cette initiative marque un pas de plus vers le renforcement des liens bilatéraux entre le Tchad et la Turquie, notamment dans le domaine de l'éducation.