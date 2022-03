Tchad : la France accorde une subvention de 44 millions à l’ONAT

Un point de presse a été animé le 30 mars 2022 par Bertrand Cochery, ambassadeur de France dans les locaux de Campus pour France, pour le lancement d'un partenariat innovant en faveur d'un habitat durable entre l'ambassade de France et l'Ordre national des architectes tchadiens (ONAT).



L’on apprendra que la France, à travers son ambassade, attribue une subvention directe à l'ONAT d'un montant de 44 millions de FCFA.



A cette occasion, l’ambassadeur de France s’est adressé aux architectes présents dans la salle en ces termes : « votre réflexion se poursuivra au travers d'expérimentation entre juin et octobre 2022, pour la réalisation de logements durables destinés à tous les publics, suivant des solutions variées, innovantes et à moindre coût. La question des savoir-faire et matériaux sera continue. »



Par ailleurs, il a remis les clés de la maison à la présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad.