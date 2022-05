Tchad : la Ftfa appelle à une rencontre d’échange à Moundou

Le comité de normalisation de la fédération tchadienne de football association (Ftfa), appelle les ligues provinciales à une rencontre, du 14 au 15 mai 2022 à Moundou.



En effet, la Ftfa tient à informer qu’une rencontre de travail aura lieu du 14 au 15 mai 2022 à Moundou, chef-lieu de province du Logone occidental.



Selon le communiqué, cette rencontre regroupera les présidents et secrétaires généraux de toutes les ligues provinciales, incluant quelques acteurs au développement du football tchadien. Elle vise à faire l’état des lieux des ligues provinciales et recueillir leurs propositions.



Il s’agit également de jeter les jalons des futurs textes de base, et d’entrevoir des échanges dans d’autres domaines.