Tchad : la Gendarmerie arrête 12 individus et fait une saisie d’armes

La direction générale de la Gendarmerie nationale à Klessoum, a présenté ce 28 juin une saisie de 43 armes et trois motos ainsi que 12 présumés malfaiteurs. La présentation a eu lieu en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Zakaria Ngobongué, des officiers de haut rang et des gendarmes.



Faisant le bilan des arrestations ayant conduit à la récupération des armes, le colonel Abakar Abdraman Haggar a fait savoir que parmi les 43 armes récupérées, il y a des AKM, des armes de guerre et artisanales (gourloum) de fabrication locale et française, des munitions, des pistolets belges et turcs de 8 et 9 mm, un lance-roquette, neufs couteaux et baïonnettes et des chargeurs d’AKM.



Il y a également trois motos, un écran plasma, un tapis, des sachets de boissons frelatées, une valise contenant du faux mercure et des testeurs de mercure, ainsi que des faux billets de 20 et 10 nairas. Toutes ces armes et matériels ont été récupérés par la légion nº15 de Doba, la légion nº16 de Koumra, la légion nº10 de Ndjamena et celle de l’Ouest.



Selon le colonel Abakar Abdraman, parmi les 12 individus arrêtés se trouve un Camerounais qui fournissait du faux mercure, un Soudanais servant de liaison dans ces manœuvres et des Tchadiens en provenance de la Libye, pour tester le mercure. Le ressortissant soudanais est un récidiviste connu des services de renseignements. Tous ces individus seront remis entre les mains de la justice, a indiqué le colonel Abakar Abdraman Haggar.