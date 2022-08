Tchad : la Gendarmerie met la main sur des malfaiteurs, des armes et stupéfiants

Sans le cadre de ses missions régaliennes de défense et de protection des biens et des personnes, la Gendarmerie nationale continue de traquer les récalcitrants et semeurs de troubles.



C’est dans ce sens que plusieurs armes, des stupéfiants, des boissons frelatées, des faux diplômes et des présumés malfrats, ont été présentés ce mercredi 24 août 2022 à la presse. Cette présentation a eu lieu au sein de la direction générale de la Gendarmerie nationale à Klessoum, en présence du directeur général et de ses collaborateurs.



Le lieutenant-colonel Bendodjim Benaibeye Serge a fait le point sur les objets saisis. Parmi ceux-ci, figurent plusieurs faux diplômés de Licence délivrés à des individus. Le présumé informaticien et ses complices ont été arrêtés, ainsi que des braqueurs, des voleurs et un agent de la direction générale des renseignements, pour trafic d’armes.



Malheureusement, parmi les présumés, se trouve un récidiviste. La Gendarmerie appelle la population à la vigilance. En cas de besoin, elle peut appeler le numéro vert 114, disponible 24h/24.