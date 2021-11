Tchad : la Gendarmerie nationale présente des présumés malfaiteurs

Le lieutenant-colonel Bendodjim Benaindeye Serge a présenté ces présumés malfaiteurs appréhendées à la presse ce mercredi 03 novembre 2021 à Klessoum. C’était en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati.



Après une mission d'inspection effectuée par le directeur général de la Gendarmerie nationale dans la partie septentrionale du pays, 34 armes de différents calibres ont été appréhendées au cours de cette mission. Il s'agit de : 19 armes AKM, 4 armes FAL, 4 armes SIG, 3 armes MAS36, 1 arme FAMAS, 1 arme calibre 12, 1 armes HAKIM et 1 armes AGGRAF. Parmi les 34 malfaiteurs appréhendés, la Gendarmerie numéro 07 de Bongor a arrêté deux (Mahamat Youssouf Ahmat le faussaire et son complice Ramat Chaltout Kabas Clandoman), en possession de faux billets de Banque et une somme monte à 521.000 FCFA.



Par ailleurs, la légion numéro 10 de N'Djaména a arrêtés 16 présumés malfrats, et dans la compagnie de gendarmerie Ouest Farcha 6 malfaiteurs ont été appréhendés, 4 pour infraction à la fabrication de faux billets et 2 pour vol de chevaux. Quant à la compagnie Est de cette même légion, 10 présumés malfaiteurs ont été arrêtés : 5 pour fabrication de faux billets, 1 pour vol d'une moto, 1 pour recel d'une moto, 2 pour agression et vol et 1 qui a égorgé sa sœur.



Au total, 3 motos de marque Haojue volées et récupérées, 25 billets de 100 dollars, un billet de 50 Naira, 9 téléphones, une petite bouteille de produit de fabrication de faux billets de Banque, et un sac contenant divers produits de fabrication de faux billets ont également été saisis. Il faut noter que parmi ces malfaiteurs, il y a un Nigérian et un Ivoirien, spécialistes en fabrication de faux billets. Le lieutenant-colonel affirme que ces présumés malfaiteurs seront remis aux mains des autorités judiciaires, pour qu'ils répondent de leurs actes.



Par ailleurs, il recommande à ceux des malfaiteurs qui courent encore de changer de métier, parce que la Gendarmerie nationale ne les laissera pas continuer à déstabiliser la vie de la population. Bendodjim Benaindeye Serge exhorte enfin la population à collaborer littéralement avec la Gendarmerie nationale, en appelant la ligne 114, disponible 24h/24.