Tchad : la Gendarmerie partage ses rations alimentaires avec les sinistrés de Toukra

La direction générale de la Gendarmerie nationale a offert ce 27 octobre des denrées alimentaires et des médicaments aux sinistrés du site principal de Toukra, dans le 9ème arrondissement de la capitale.



Des sacs de riz de 50 kg, des sacs de farine, des sacs de sucre, des bidons d’huile de 25 litres et des médicaments entre autres, constituent le don remis par la Gendarmerie nationale.



Pour le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Zakaria Ngobongue Varé, les missions régaliennes concernent le maintien de l’ordre et la garantie de la sécurité de biens et de personnes. Mais la Gendarmerie ne peut rester silencieuse, face à cette situation qui menace les sinistrés, due à la catastrophe naturelle.



C’est pourquoi, elle a décidé de partager ses rations alimentaires avec les sinistrés. « Certes que ce n’est pas une grande chose, mais ce soutien pourra dans une certaine mesure, alléger la souffrance de nos frères et sœurs », estime le général de brigade.



Réceptionnant les denrées alimentaires de la part de la Gendarmerie nationale, le point focal du site principal de Toukra, Mah Aminata Oumarou Djibrillah, remercie la Gendarmerie pour son geste humanitaire en faveur des sinistrés et promet de distribuer le don dans la transparence.