Tchad : la Gendarmerie présente 37 présumés malfaiteurs et des objets saisis à Ndjamena

Le commandant de la légion N° 10 de Gendarmerie de Ndjamena a fait un compte rendu de la situation sécuritaire de la ville au directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division, Djontan Marcel Hoinaty.



A cette occasion, il a été procédé à la présentation des présumés malfrats dans les locaux de la légion N°10 de la Gendarmerie de Ndjamena, ce jeudi 05 mai 2022. Ils sont au total 37 présumés malfaiteurs, appréhendés pour diverses infractions par les différents groupements.



Au cours des opérations, 12 motos, 5 armes (pistolets) et une somme de 100 000 francs en faux billets, ont été saisis par les différents groupements de la légion N°10 de Ndjamena, précise le colonel Bendodjim Benainbeye Serge, directeur de cabinet du directeur général de la Gendarmerie nationale. Par ailleurs, le groupement N°10 de Ndjamena a appréhendé 3 présumés agresseurs voleurs, une moto et un couteau.



Pour sa part, la compagnie-Est a appréhendé 29 présumés malfaiteurs (agresseurs, faussaires, voleurs d’engins à deux roues et téléphones), une arme avec deux chargeurs, une somme de 100 000 FCFA. A la compagnie-Ouest, l’on a mis la main sur 05 présumés agresseurs avec deux bouteilles de gaz butane, une moto et un policier en activité, qui, en complicité avec son ami, a arraché le sac d’une femme au marché.



La direction de l’emploi de la Gendarmerie nationale a saisi 6 sacs de produits prohibés et un agresseur. Une unité déployée sur le terrain a saisi deux armes. D’autres unités déployées sur les axes sensibles pratiqués par les malfrats, ont appréhendé 13 armes de guerre de différents calibres.



Enfin, la Gendarmerie nationale invite la population tchadienne à collaborer fortement avec elle, pour sécuriser davantage les personnes et leurs biens.