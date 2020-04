Tchad : la HAMA apporte un soutien financier à l'armée contre le terrorisme

La Haute Autorité des Média et de l'audiovisuel (HAMA) a remis vendredi une enveloppe à l'état-major des armées, afin d'apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité qui luttent contre le terrorisme.



Le don a été remis au chef d'état major général des armées, deuxième adjoint, le général Touffa Abdoulaye Issa.



Ce soutien financier "permettra d'assister et d'apporter notre soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur mission patriotique d'assurer la sécurité pour le bien être de la population tchadienne", a souligné le rapporteur général de la HAMA, Louré Ngondjé.



"Grâce l'intervention du Président de la République et par nos vaillants soldats lors de l'opération Colère de Bohoma, le terrorisme n'a pas sa place aujourd'hui au Tchad", a-t-il ajouté.



Le chef d'état major général des armées, deuxième adjoint, le général Touffa Abdoulaye Issa, a, au nom des forces de défense et de sécurité, salué et remercié le HAMA pour son soutien.