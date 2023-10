Tchad : la HAMA forme 74 journalistes Tchadiens sur la couverture médiatique des processus électoraux

La formation de 74 journalistes venus de médias publics et privés se focalisent sur les contenus de formation portant entre autres, sur le cadre juridique encadrant les élections, le monitoring des droits de l’homme et le contexte tant politique que professionnel, qui nécessite une multiplication de tels ateliers, impose la HAMA, en partenariat avec le PNUD, d'outiller, cette semaine, des journalistes Tchadiens à l’amélioration de leur approche professionnelle et à l’affirmation de leur sens de responsabilité sociale.



Elle permettra également d’engager les journalistes à se mettre au-dessus de ces considérations et à privilégier une démarche uniquement professionnelle. Officiant la cérémonie du lancement , le président de la HAMA, Abderahmane Barka Doningar, a profité de l’opportunité pour inciter les journalistes qui se veulent professionnels à s’imprégner des textes qui régissent leur métier, à mieux les connaître et les appliquer, dans un élan préventif. Car dit-il, l’environnement du Tchad, marqué par un repli identitaire, des considérations régionales, tribales et religieuses, corrompt quelque peu le traitement de l’information, avec le risque de les entraîner à des prises de position partisane, donc contraire à l’éthique et à la déontologie.



« Et pour rester dans l’actualité, cette tendance risque même de nuire à la sérénité du processus électoral, dans lesquels les médias doivent jouer un rôle crucial. Des phases pratiques vous permettront une meilleure acquisition de connaissances », a déclaré le président de la HAMA, Abderahmane Barka.



En plus de s’outiller des techniques rédactionnelles, la HAMA invite les médias dans le contexte actuel pour le moins politiquement sensible, à s’inscrire dans une logique appelant à leur responsabilité, pour un traitement de l’information qui promeuve la paix, la cohésion et l’unité entre les tchadiens et avec les autres peuples. Le représentant du PNUD au Tchad Jos De La Haye se réjouit de prendre part à cette formation de renforcement de capacité des journalistes à moins de trois mois de référendum constitutionnel.



« Le PNUD accompagne la transition politique à travers multiples appuis financiers et logistiques. L’implication des femmes et des hommes des médias dans ce processus référendaire à venir constituent un gage de transparence et de crédibilité », a-t-il ajouté. Cette formation va durer 6 jours pour renforcer la capacité des journalistes pendant la période électorale.