Tchad : la HAMA reconnait un "déséquilibre du traitement de l'actualité politique"

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) a reçu en audition, le mardi 5 février 2019 à son siège, les responsables des médias publics, suite à la plainte de certains partis et acteurs politiques, relatif au manque d'antenne accordé à leurs activités politiques.



Après instruction des plaintes par les services compétents de la HAMA, il a été constaté un "déséquilibre dans le traitement des actualités politiques par certains médias publics notamment la Télévision nationale", selon le président Dieudonné Djonabaye.



La HAMA rappelle aux responsables des médias publics dans leur ensemble à veiller au respect des dispositions de la loi du 10 janvier 2019 relative à la communication, qui précise en son article 54 : "le respect de la pluralité des courants de pensée et d'opinions et l'accès équitable des formations politiques et syndicales (...)".



Par ailleurs, la HAMA invite les formations politiques que les demandes de couvertures de leurs activités doivent répondre aux conditions des médias et être déposés dans un délai raisonnable (48 heures au moins). Elle rappelle que la couverture des activités politiques ne les oblige pas à diffuser des contenus qui sont de nature injurieuse, diffamatoire ou n'apportant aucune information objective au débat public.



La HAMA encourage les médias publics et les acteurs politiques à "travailler dans un esprit de respect mutuel pour la consolidation de la démocratie, gage du développement du pays."