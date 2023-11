Tchad : la HAMA remet les textes réglementaires de la campagne référendaire au CNCP et à la CONOREC

Le président de la HAMA, Abderrahmane Barka Abdoulaye Doningar, a expliqué que ces décisions ont été inspirées par des lois, des textes juridiques, et le code de déontologie et d'éthique des journalistes. Elles portent sur le respect du principe d'égalité, du pluralisme, de l'équilibre de l'information, de l'honnêteté, et du respect de l'espace rédactionnel.



Abderrahmane Barka Abdoulaye Doningar a souligné que pendant la campagne référendaire, l'accès et l'exercice des droits politiques sont parfois abusés par les acteurs politiques. Pour y remédier, la HAMA a pris des mesures pour réglementer l'accès à l'information et à l'espace rédactionnel. Il a également expliqué qu'il y aura 5 jours de campagne médiatique sur 7, mais la participation des médias privés est facultative. Les médias privés souhaitant diffuser des émissions ou participer à la campagne doivent adresser une demande deux semaines à l'avance.



Le président de la HAMA a sollicité l'appui du CNCP et de la CONOREC pour mettre en œuvre ces décisions dans le cadre du référendum. Il a mentionné qu'il y aura des messages à diffuser et des réunions à couvrir.