Tchad : la HAMA rencontre les journalistes de la province du Moyen-Chari

Une mission de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA), conduite par son président, Abderaman Barkar Doningar, a tenu ce 1er mars 2023 à Sarh une rencontre avec les chefs des deux stations de radio de la province du Moyen-Chari, à savoir celui de la Radio/Lotiko Tradoumngar Fortuné, et Ahmat Daoud Adam de l’ONAMA/Sarh, ainsi que quelques journalistes.



L’objectif de cette rencontre est de s’imprégner des conditions de travail des hommes et femmes des médias, recenser certains problèmes que rencontrent les deux radios de la province et aussi demander aux journalistes de la province du Moyen-Chari de se procurer la carte d’identité professionnelle du journaliste.



En ce qui concerne la confection de la carte d’identité professionnelle du journaliste, Abderaman Barka Doningar dit que ce dernier doit absolument réunir certains documents très importants pour l’obtenir.



Pour finir, le président de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA), Abderaman Barka Doningar, a demandé aux journalistes de respecter et de bien s’engager dans ce métier, tout en évitant de tomber dans certaines tentations qui exposent certains journalistes à un déséquilibre d’informations.



Selon lui, le respect strict de l’éthique et de la déontologie du métier de journalisme doit être de rigueur.