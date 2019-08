Tchad : la HAMA renforce les médias avec une formation

La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) a lancé mardi une formation destinée aux médias sur la viabilité économique des entreprises de presse au Tchad. Le thème de la session de formation vise à renforcer les médias.



Plus d'une cinquantaine de journalistes de N'Djamena et des provinces prennent part à la formation de quatre jours, afin d'échanger et de dialoguer avec les formateurs et trouver des solutions.



Le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye, a indiqué que la formation vise à outiller les patrons de presse et les journalistes par des sessions de renforcement des capacités "dans l’intérêt de tout le monde".



Selon la HAMA, le résultat des études sur les entreprises de presse est alarmant. L'organe régulateur des médias déplore notamment le manque de vision stratégique, l'absence totale d’organisation administrative et de management, l'inexistence de service marketing et commercial, de conseil d’administration et moins encore de collège de surveillance. Elle relève que la plupart des entreprises de presse ou des journaux sont unipersonnels.