Tchad : la HAMA sensibilise sur le rôle des médias dans la zone méridionale

Le coordonnateur provincial du Logone Occidental, Logone Oriental et Mandoul, Djim Am-dingam Bertin indique que la formation vise à renforcer les capacités des médias en période de transition.



D'après Betel Miarom, chef du département des affaires juridiques de la HAMA, la formation permet de vulgariser la législation des médias au Tchad (lois d'éthique et déontologie). Il rappelle que les journalistes sont des hommes de paix et que leur rôle est de sensibiliser et concevoir des messages de sensibilisation en cette période où le dialogue national pointe a l'horizon.



Le coordonnateur de la zone méridionale de la HAMA demande aux directeurs des médias de respecter la déontologie de leur ligne éditoriale et suivre la formation avec beaucoup d'intérêt et d'attention.