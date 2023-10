Tchad : la Journée internationale de la fille a été célébrée à Krim Krim

Le préfet du département de Guéni, Moussa Dassidi a présidé, la cérémonie de commémoration de la 11ème édition de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre 2023 à Krim Krim, dans la province du Logone Occidental.



Placée sous le thème, « plaidoyer et lutte contre les discriminations faites aux femmes pour l’accès à la terre et leur autonomisation », dans les provinces du Lac, Logone Occidental et Guera, cette Journée est organisée par le Centre de Réinsertion des Filles en Déperdition Scolaire, dont l’objectif est de soutenir l’amélioration des perspectives offertes aux jeunes filles, à travers une sensibilisation des communautés sur les inégalités de sexe.



La coordonnatrice du Centre de Réinsertion des Filles en Déperdition Scolaire, Mme Djimet Catherine renseigne que cette Journée met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles, promouvoir leur autonomisation, et revendiquer leur droit à l’égalité des sexes qui se manifeste dès le plus jeune âge.



Par ailleurs, Mme Djimet Catherine a rappelé que la fille d’aujourd’hui est la femme de demain, la future mère des citoyens, le fondement du développement social. C’est la raison pour laquelle, son organisation a saisi cette opportunité pour interpeler la communauté sur la situation de la femme, particulièrement celle liée aux moyens de production, notamment l’accès à la terre.



Le préfet du département de Guéni, Moussa Dassidi, dans son discours de circonstance, a fait savoir que le gouvernement de Transition entend donner à la femme tchadienne la place qui lui revient de droit. Il a cité comme action concrète, les 30% accordés aux femmes dans les fonctions électives et nominatives, pour atteindre la parité dans les années à venir.



Dans leurs recommandations, les filles demandent à la communauté et au gouvernement, plusieurs actions pour le respect de leurs droits. Deux jours avant cette célébration, le CIFSDES a organisé des expositions des œuvres réalisées par des groupements féminins.



Bien plus, des échanges ont eu lieu, sur la participation des agricultrices à la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l’école, face au mariage précoce et ses conséquences, ainsi qu’une formation sur les violences basées sur le genre, les règles d’accès à la terre, et la contribution des filles et femmes modèles.



A cette occasion, les jeux-concours ont permis aux filles venues de différentes localités, de gagner de nombreux lots constitués des fournitures scolaires.