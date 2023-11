Tchad : la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée au Sila

Placée sous le thème "Pour chaque enfant, tous ses droits", la journée a été l'occasion de réaffirmer l'engagement envers la Convention sur les droits de l'enfant, qui constitue la base du travail de l'UNICEF et est le traité relatif aux droits humains le plus ratifié de l'histoire.



Zenaba Tidjani Ali a souligné l'importance du respect des droits de l'enfant comme condition indispensable à l'atteinte des Objectifs de développement durable. Elle a rappelé une déclaration de Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, qui a souligné que la réalisation des droits des enfants est fondamentale pour le développement et la paix.



Cette année, la célébration a été exceptionnellement décentralisée pour mettre en lumière la situation des enfants réfugiés et de ceux des communautés hôtes. Le Ministère en charge de la protection de l'enfant a exprimé sa détermination à travailler avec les acteurs humanitaires pour renforcer la protection des enfants dans les zones d'accueil des réfugiés.



Le gouverneur Ismaïl Yamouda Djorbo a clôturé la cérémonie en rappelant que la préservation des droits des enfants nécessite la collaboration de tous les acteurs, avec le Gouvernement à l'avant-garde de ces efforts.