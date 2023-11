Tchad : la Journée mondiale de l'enfance sur fond de changement climatique

Dans le cadre du projet « Engagement et un renforcement des capacités des médias nationaux en faveur du plaidoyer et de la promotion des droits de l'Enfant dans les médias », en sa deuxième phase, financé par l'UNICEF, le ministère de la Communication, à travers sa direction de la Coopération, en consortium avec l'UJT et la Maison des Médias du Tchad, a organisé le 20 novembre dernier, à la Maison des Médias du Tchad, un café de presse.



Il s’agit d’une activité qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance. En effet, la Journée mondiale de l'enfance est l'un des moments phares de l'UNICEF célébrée chaque année le 20 novembre, pour sensibiliser l'opinion publique et accélérer les progrès vers la réalisation des droits de l'enfant.



A cet effet, avec la COP28 qui débutera le 30 novembre 2023, la Journée mondiale de l'enfance devra servir de plateforme unique pour insister sur le fait que la crise climatique est une crise des droits de l'enfant.



La présidente du parlement des Enfants du Tchad, Togue Yallah Anita Horbira, a indiqué que le changement climatique affecte particulièrement les enfants, car ces derniers sont confrontés à la famine, les inondations, la chaleur, la poussière et un faible accès à l'eau.



« Nous devons protéger les enfants de l'impact du changement climatique car si la planète va mal, les enfants iront mal », a-t-elle insisté.



De son côté, Oumar Doumbouya, chef de section WASH à l'UNICEF Tchad, a affirmé que le Tchad représente le deuxième pays au monde où les enfants sont les plus exposés aux risques climatiques, et fait également partie des dix pays à risque extrêmement élevé, face aux menaces liées à l'eau.



Le directeur du hangement climatique du ministère de l'Environnement, Soumaila Oumar Gadji, a souligné que les attentes du Tchad à la future COP28 sont entre autres : un engagement financier, l’exigence du respect de l'Accord de Paris, veiller à l'opérationnalisation du Fonds spécial sur les pertes et dommages d'ici 2024, demander des appuis financiers pour la mise en œuvre et le suivi des contributions au niveau national.



Durant ce café de presse, des volontaires de U-Reporters, de Super Banat et de Eco-Engagement, ont mis en avant les actions de leurs engagements, notamment l'engagement citoyen lors catastrophes naturelles, la promotion de l'hygiène menstruelle et un plaidoyer pour l'accès aux services d'hygiène dans les écoles, et enfin des actions en faveur de la protection de l'environnement.