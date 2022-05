Tchad : la Journée mondiale de la presse célébrée à Sarh

Le Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen Chari et du Mandoul a célébré ce 3 mai à Sarh, la Journée mondiale de la Liberté de la Presse.

Cette journée est placée sous le thème central de l'UNESCO, « Le journaliste sous l'emprise du numérique » et du thème national, « Les médias et leurs contributions au Dialogue Nationale Inclusif ».



Les journalistes des provinces du Moyen Chari et du Mandoul ont commémoré ce matin à Sarh, cette journée par une conférence-débat portant leur propre thème : « Le journaliste d'aujourd'hui, quels défis à relever ? ». Ce thème a été animé par un journaliste-réalisateur, Banyam Philippe.



Ce dernier a précisé que cette journée du 03 mai sert à rappeler aux gouvernements, la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse, et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnel.



Le président du comité d'organisation, Mounpor Beadoumnagr a indiqué que ce thème provincial va permettre aux journalistes de prendre conscience de leur rôle qui est celui d'informer. Présent à cette conférence-débat, le préfet du département du Barh Koh, Ramadan Djasria a salué l'initiative des hommes et des femmes de la plume et du micro, et a ajouté que cette journée est celle de soutien aux médias.



Il a invité les hommes des médias à organiser ce genre de débat, afin d'éclairer un large public sur le rôle premier d'un bon journaliste.