Tchad : la Journée mondiale de liberté de la presse célébrée à Am-Timan

À l'occasion de la 30è édition, de la Journée mondiale de liberté de la presse, les médias publics et privés ont pris part cet après-midi, mardi 2 mai 2023, à un exposé suivi d'un débat organisé dans la salle des réunions du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Am-Timan.



Proclamé le 3 mai 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de liberté de la presse, ou tout simplement Journée mondiale de la presse, a pour objectif de sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler aux gouvernements leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.



Animée par le sous-Directeur de la station provinciale ONAMA d'Am-Timan, Adoum Mangana Adoum assisté par Noël Laoumaye Laohoreu, directeur du CLAC, cette assise dont le thème s'intitule ''contribution des journalistes de la province du Salamat pour la réussite de l'organisation du référendum'', a permis d'échanger à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale la liberté de la presse prévu ce 3 mai 2023.



Au cours de l'exposé, le présentateur a évoqué le rôle important des hommes de médias et particulièrement ceux de la province du Salamat qui mènent convenablement les activités sur le terrain malgré les difficultés liées au manque de moyens et de renforcement des capacités. Pour Adoum Mangana Adoum, la célébration de cette journée, soit normalement décentralisée dans les autres localités au lieu de la capitale, comme toujours.





Il fait savoir qu'en cette deuxième phase de la transition, le rôle à jouer par la presse dans l'appréhension des acquis du Dialogue national inclusif et souverain, est capital. La population doit être suffisamment informée du bien fondé du retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays.



À travers cette activité, il déclare avoir posé des jalons pour qu'à l'avenir, les autres confrères puissent immortaliser l'événement. « Qu'on soit presse publique ou privée, nombre dénominateur commun c'est l'information », renchérit l'exposant. La célébration coïncide avec les préparatifs de l'arrivée du Président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno à Am-Timan, il exhorte les journalistes à s'impliquer activement dans la mobilisation de masse.