Tchad : la Journée mondiale des enseignants commémorée à Mongo

A la place de la Nation, ce 5 octobre 2021, le président du comité d'organisation, Ratou Dounya, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fête. Il n’a pas manqué de féliciter les enseignants et enseignantes, pour leur disponibilité et leur attachement, pour la réussite de cette journée. Et cela témoigne de l'importance que l’on accorde à l'enseignant.



Pour sa part, Mahamat Badjoury Abanou, secrétaire général du SET provincial du Guera, rappelle que la journée mondiale des enseignants, édition 2021 qui se déroule chaque année le 05 octobre, constitue un événement important pour l'ensemble de la communauté éducative. Elle offre l'occasion de mettre à l'honneur, la profession enseignante et de promouvoir la recommandation OIT/UNESCO, concernant les conditions de vie et de travail du personnel enseignant et de l'enseignement supérieur. En effet, la journée mondiale des enseignants est instituée par l'UNESCO et l'International de l'Education. Elle met en lumière le travail des enseignants et la qualité de l'enseignement.



Selon le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, le thème de l'édition 2021 à savoir, « hommage aux éducateurs et éducatrices disparus », invite à avoir une pensée pieuse pour les vaillants promoteurs du métier d'enseignant qui ne sont plus de ce monde. Il est de notre devoir de reconnaitre le service qu'ils ont rendu à la nation tchadienne en général et à la jeunesse en particulier, à travers la formation des cadres de toutes disciplines et catégories qui participent à la construction politique et socio-économique de notre pays.



« C'est pour moi l'ultime occasion de vous rassurer que le gouvernement de la République du Tchad, sous l'égide du général de corps d'armée, Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l'Etat veille quotidiennement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, acteurs incontournables de l'éducation et de la formation de la jeunesse tchadienne », a déclaré le gouverneur. Il exhorte les associations des parents d'élèves à s'impliquer dans la sensibilisation et accorder un appui conséquent au système éducatif de leurs localités respectives, pour contribuer à l'amélioration du taux de réussite des enfants. Les enseignants ont formulé quelques motions de recommandation à l’endroit des différents responsables administratifs.