Tchad : la Maison d’arrêt d’Am-Timan reçoit un don de produits médicaux et matériels

Composé de plusieurs variétés de produits thérapeutiques et quelques matériels, dont de cartons de savons, des bidons et d'autres équipements, ce don est remis par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, en appui avec la délégation de la santé et de la prévention.



Cette donation permet d'améliorer un tant soit peu, la situation des détenus de la Maison d'arrêt d'Am-Timan, surtout en cette période d'hivernage où ils seront exposés à quelques maladies hydriques.



Le directeur de la Maison d'arrêt d'Am-Timan, Issakh Zakaria Adam a, lors de son mot introductif, remercié les autorités provinciales qui se sont souciées des détenus. Ces derniers sont certainement dans le besoin de tous ces produits qui vont améliorer les conditions de vie carcérale.



Remettant officiellement les équipements, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, notifie qu’hormis la privation de la liberté, le prisonnier bénéficie des droits intimement liés à toute personne. Il invite les bonnes volontés à suivre ses pas afin d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des détenus.



Après la remise officielle des équipements au directeur de la Maison d'arrêt, le gouverneur du Salamat a sillonné la prison pour s'enquérir de conditions d'incarcération vécues par les détenus.