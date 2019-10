Tchad : la Maison des médias tiendra sa 3ème assemblée générale extraordinaire

La Maison des médias du Tchad tiendra sa 3ème assemblée générale du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2019, à N'Djamena. L'évènement est placé sous le thème de la « contribution de la Maison des médias du Tchad au développement de la presse ».



Le président du comité d’organisation, Abderamane Barka, a indiqué que cette assemblée générale verra la participation des membres du comité de gestion de la Maison des médias du Tchad, le directeur de la Maison de médias du Tchad, deux représentants des organisations fondatrices, deux représentants de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique des médias au Tchad (ODOMET), deux représentants du ministère de la Communication et de deux représentants de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA).



Selon Abderamane Barka, les dispositions sont prises pour permettre un bon fonctionnement de cette 3ème assemblée générale extraordinaire, dont l’objectif principal est de restructurer la Maison des médias du Tchad.



« A ce jour, les projets de textes statutaires à soumettre à l’adoption de la 3ème assemblée générale extraordinaire sont déjà élaborés, malgré le laps de temps très court accordé au comité d’organisation, soit moins d’un mois de travail », a-t-il indiqué.



Le comité d’organisation de la 3ème assemblée générale a été mis sur pieds par les organisations professionnelles membres de la Maison des médias du Tchad.