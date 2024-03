Tchad : la PAOVJ dénonce les hausses de prix et les coupures d'énergie

La PAOVJ estime que cette décision affecte non seulement les individus, mais aussi les entreprises et les agriculteurs qui dépendent largement de l'essence et du diesel pour leurs activités. Selon eux, ces augmentations entraîneront inévitablement une hausse des prix des biens et services.



De plus, la plateforme a vivement condamné cette mesure qui aggrave la pression économique sur les citoyens déjà éprouvés par une situation économique très précaire. La PAOVJ a également exhorté le gouvernement à reconsidérer sa décision et à adopter une politique plus équitable et plus sensible aux besoins de la population.



Un accent particulier a été mis sur la flambée des prix de la vie qui a affecté et préoccupé toutes les couches sociales tchadiennes depuis plusieurs mois, entraînant une augmentation vertigineuse des prix des denrées de première nécessité sur les marchés. La PAOVJ a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.