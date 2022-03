Tchad : la PROQEB offre des tentes mobiles aux écoles nomades du Batha

Le gouverneur de la province du Batha a réceptionné des tentes mobiles, au profit des écoles nomades par la Promotion de la Qualité de l'Education de Base au Tchad (PROQEB).



Dans le souci de rendre accessible les offres éducatives au plus grand nombre d'enfants, des jeunes et adultes (hommes femmes), et adaptées à leurs contextes et besoin, avec une priorité placée sur l'amélioration de qualité, le PROQEB met à la disposition de certaines écoles en milieu nomade, qui répondent aux critères d'accès aux appuis conditionnés, des équipements. C'est dans ce sens que la province du Batha bénéficie de 8 tentes mobiles au profit de 8 écoles dans les trois départements de Fitri, Batha Ouest et Batha Est.



Le chef d'antenne du PROQEB, Mahamat Tahir Bremé a indiqué que le programme décennale Promotion de la Qualité de l'Education de Base au Tchad (PROQEB) est mis en œuvre par l'ONG suisse Enfants du Monde (EdM) depuis 2013. Il intervient dans l'enseignement primaire, l’alphabétisation et l'éducation non formelle, pour promouvoir une vision holistique en éducation.



Pour sa part, le délégué de l'Education nationale du Batha, Mahamat Ali Nassir a souligné que le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique (MENPC) et le PROQEB entretiennent depuis une dizaine d'années, un partenariat sincère dont les retombées sont visibles dans les provinces concernées par le projet.



« Le secteur éducatif au Tchad en général et au Batha en particulier, rencontre des difficultés sur plusieurs plans. Malgré les efforts remarquables déployés par l'Etat et les partenaires sectoriels, le pays reste marqué par un faible taux de scolarisation au primaire ainsi qu'un faible taux d'achèvement, » a rappelé Mahamat Ali Nassir.



En réceptionnant les tentes, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a déclaré que cet appui entre en droite ligne de la politique du gouvernement de transition qui a placé l'école au centre de ses priorités, en rendant l'éducation accessible à tous les enfants. Djimta Ben-Dergon exhorte les associations des parents d’élèves bénéficiaires de veiller à l'entretien de ces salles mobiles.



Par ailleurs, il demande à la fédération des éleveurs de bien jouer son rôle dans le cadre de la sensibilisation, afin que tous les enfants en l'âge scolaire soient inscrits à l'école.