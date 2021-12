Tchad : la Plateforme des 212 associations donne la joie aux enfants pour Noël

La Plateforme de 212 associations pour le soutien au CMT, a offert des cadeaux aux enfants de SOS villages d'enfants de Ndjari, guidés par son coordonnateur national, Mahamat Nour Hagar, ce jeudi 23 décembre 2021.



Dans son allocution de circonstance, le coordonnateur national rappelle que cette action vise à apporter la joie aux enfants, en leur donnant un peu de sourire, et de partager le moment spécial avec les autres. Quant à Mahamat Nour Abdramane, le coordonnateur adjoint de ladite Plateforme, il demande aux enfants de beaucoup prier pour la paix au Tchad, ainsi que pour le Conseil Militaire de Transition (CMT), pour la sécurité et l'avenir du Tchad.



De son côté, Lazare Ahmat, coordonnateur de la prise en charge alternative SOS villages d'enfants de Ndjari, a beaucoup remercié la Plateforme qui s'intéresse aux enfants, et consacre des moyens pour leur offrir des cadeaux.



Le secrétaire chargé des conflits, Youssouf Issa Doungous, indique que « grâce aux enfants, on est béni et grâce à ses enfants, on est ensemble dans la fête ».