Tchad : la "Plateforme la paix" mobilise les lycéens sur la non-violence

Au regard du taux de croissance de la violence en milieu scolaire ces dernières semaines dans la ville de N’Djamena, la "Plateforme la paix" en collaboration avec le Comité de développement locale (CDL) et la mairie du 1er arrondissement de la ville de N’Djamena organisent ce 8 décembre 2021 au lycée Brahim Mahamat Itno, à Farcha, une journée de sensibilisation sur la non-violence en milieu scolaire et la tolérance.



Le président de la "Plateforme la paix", Djouma Mourno Djouma et le représentant du CDL, Abdramane Mahamat Djero, prenant paroles, se sont relayés pour expliquer aux élèves du lycée scientifique et littéraire Brahim Mahamat Itno que l’école n’est pas un lieu de violence mais plutôt un lieu d’apprentissage et de construction d’un avenir meilleur.



Ainsi, l’école et la violence ne font pas bon ménage. Éviter la violence en milieu scolaire et apprendre le vivre ensemble sont entre autres les conseils donnés aux lycéennes et lycéens du lycée Brahim Mahamat Itno. Une initiative que le proviseur du lycée scientifique Brahim Mahamat Itno Alphonse Sassou Samuel apprécie. Il les exhortent à pérenniser l'initiative dans tous les établissements de la capitale.



Le vice-président de la plateforme, Seid Abdelkerim, souligne également que la paix n’a pas de prix. Il appelle les élèves à respecter le corps enseignant et à s’aimer mutuellement. C’est le même discours que tient le 1er adjoint au maire du 1er arrondissement, Moussa Samadjida. « J’exhorte les élèves à respecter les enseignants, l’administration, les édifices publics et à se respecter les uns des autres », affirme-t-il.



Djouma Mourno Djouma promet de pérenniser cette sensibilisation dans d’autres établissements dans les jours à venir. Il invite les autres associations œuvrant dans le maintien de la paix à se joindre à eux. « Car, le Tchad actuel a besoin de la paix et stabilité pour une transition apaisée », déclare-t-il.