Tchad : la Police annule les amendes injustifiées et instaure un numéro vert pour les plaintes

L'objectif principal de cette visite inopinée était de superviser les opérations de la commission mixte lancée le 15 juillet sur tout le territoire national.



Sur place, le Directeur Général de la Police Nationale, Brahim Ahmat Gorou, a constaté la présence d'usagers mécontents et de policiers imposant des amendes pour divers manquements non spécifiés.



Brahim Ahmat Gorou a immédiatement ordonné l'annulation des amendes concernant l'extincteur, les chaussures fermées, la boîte à pharmacie et le certificat médical. Il a également rappelé que la convocation, les fiches de défaut et le "OK" sont gratuits.



Il a appelé la population au calme et a annoncé la mise en place d'un numéro vert de la Police Nationale, le 117, pour signaler toute demande injustifiée de la commission. Plusieurs usagers ont exprimé leur satisfaction quant à cette intervention du patron de la Police Nationale.