Tchad : la Police dénonce un assassinat "sauvage" de Mopi Célestine

Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a qualifié lundi de "sauvage" l'assassinat le 13 février 2020 de Mme. Mopi Célestine, âgée de 64 ans, au quartier Abena, non loin d'une église.



"Ce crime crapuleux et odieux a bouleversé toute la population et cela a créé également la stupeur. Ce choc n'a pas laissé la Police nationale indifférente. C'est ainsi qu'elle a mené des investigations qui ont abouti à l'arrestation de Nerra Ludovic qui est l'auteur principal du meurtre. C'est lui qui l'a violé et qui l'a aussitôt assassiné", a expliqué le commissaire Paul Manga.



Il a précisé que le complice -également arrêté- s'appelle Ismaël Kousspare.



Le 8ème substitut du Procureur de la République, Izadine Kamal Ahmat, a adressé ses remerciements à la Police nationale ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour "les efforts déployés en vue de traquer les délinquants."



"La politique pénale, dans son idéologie, est de neutraliser cette délinquance. Les malfrats ont été appréhendés. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur afin que notre société soit nettoyée de ces parasites sociaux", a-t-il affirmé.